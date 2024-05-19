19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşamak isteyen kalabalık doldururken günün anlam ve önemine binaen çeşitli gösteriler yapıldı.

Kutlama programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Bozok Üniversitesi Rektörü Evren Yaşar, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

SICAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Yozgat’ta yaşatmak isteyen gençler havanın sıcaklığına aldırış etmeden gösterilerini yaptılar. Tekvando, jimnastik, karate gibi alanlarda gösteri yapmaya hazırlanmış olan gençler, güneşin sıcaklığını hissettirdiği saatlerde, ayakları ve ellerinin yanmasına rağmen gösterilerine devam etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz” sözünü yaşatmak isteyen Yozgatlı gençler, 19 Mayıs coşkusunu meydana taşıdı.

İl Müdürü Rasim Parlak programının anlam ve önemine ilişkin açıklamada bulundu.

“KURTULUŞ MEŞALESİNİN 105. YIL DÖNÜMÜ”

Parlak açıklamasında, “Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün, Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 105. yıl dönümü. Tarih boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin yine dünya üzerinde ki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve ‘Türk Milletini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyen büyük önder, yediden yetmişe, kuzeylisi güneylisi, doğulusu batılısı, Anadolu insanını arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen, bu mücadelede Türk milleti bir destan yazmıştır. Bu nedenle, bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir” dedi.

“19 MAYIS GENÇLİK, GENÇLİK İSE GELECEK DEMEKTİR”

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır” diyen Parlak, “Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalı. 19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların en büyük güvencesidir. ‘Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz, dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar’ diyor Atatürk” şeklinde konuştu.

“GENÇLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR”

Parlak son olarak, “Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan ‘milli egemenlik’ ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan ‘Milli İrade’nin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Unutmayınız ki: her 19 Mayıs'ta, Samsun'dan, elden ele Ankara' ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk Evladının damarlarında ki asil kandan almaktadır. 19 Mayıs 1919’da başlayan 'Bitmeyen Yolculuk Milli Mücadele' Yeni Türkiye Yüzyılında' da devam etmektedir. Mavi vatan, kara vatan gök vatanda hak ettiğimiz yeri sizlerin sayesinde alacağız. Unutmayınız ki ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ Türk gençliği de görevini en iyi yaparak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için Atasının izinden karalılıkla yürüyeceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını kutluyor, tüm vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.