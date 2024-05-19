Sorgun'da, Selvi Kardeşler Ailesi tarafından kurulan yeni tohum ve bakliyat eleme tesisi açılışı yapıldı.

Açılışa AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve birçok önemli isim katıldı.

Açılıştan sonra açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Yozgat ve Sorgun arası Selvi Kardeşler Agro Tohum ve eleme tesisinin açılış törenlerine katıldık. İlimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SAATTE 14 TON KAPASİTEYE YÜKSELTECEĞİZ”

Selvi Kardeşler Ailesi adına açılış konuşmasını İlhan Selvi yaptı. Selvi, “Selvi Kardeşler ailesi olarak 2002 yılından beri tarım hayvancılık akaryakıt sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Faaliyetlerimiz her geçen yıl geliştirerek bölge çiftçisine daha iyi hizmet etmek için 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz saate 5 ton kapasiteli tohum eleme paketleme tesisini bugün itibari ile saatte 14 ton kapasiteye yükselterek aynı zamanda aynı üründen dört farklı tipte boyutta ürün alabilme özelliği ile günümüz teknolojisinin Dünya markası olan Akyürek makinanın excell 33 ve sortex tipi ürününü siz değerli bölge çiftçisinin hizmetine sunmaktayız” dedi.

“YOZGAT BÖLGESİNDE İLKLERİ BAŞARDIK”

Selvi, “Her geçen yıl kapasiteyi artırarak 2023 yılı itibari ile 30 bin ton tohum bakliyat hububat eleyerek bölgenin lideri konumuna ulaştık. İşyerimizin ülkemiz, milletimiz, özellikle de tarım sektörümüz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bunun yanında 2020 yılı itibari ile elektrik ve mühendislik hizmetiyle orta gelirim enerji nakil hatları trafo tesisleri ve alçak gerilim-orta gerilim proje hizmeti sunmaktayız. Kendi tesisimizin elektrik ihtiyacını 250 kwe gücündeki çatı Ges den karşılayarak maliyetleri düşürüp katma değer sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji tarafından Yozgat’ta bir ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. 4 yıl süre zarfında toplamda 50 MVA’lık proje tamamlayıp 22 mVa kısmını devreye alarak yine Yozgat bölgesinde ilkleri başardık” şeklinde konuştu.

“TESİSİMİZ TOPLUMUN PARÇASI OLACAK”

Selvi, “Bu işyeri, uzun bir sürecin sonucunda ortaya çıktı ve bizler için büyük bir anlam taşıyor. Burası, sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda bir buluşma noktası, bir deneyim alanı olacak. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onları memnun etmek için buradayız. Bu işyeri, sadece bir ekonomik faaliyet alanı değil, aynı zamanda bir toplumun parçası olacak. Burada istihdam sağlayarak, yerel ekonomiye katkıda bulunarak ve tarım-hayvancılık faaliyetleriyle topluma fayda sağlayarak var olacağız. Bu nedenle, işyerimizin sadece ticari bir başarı hikayesi olmasını değil, aynı zamanda toplumsal bir değer yaratmasını hedefliyoruz. Bu işyeri, sizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlandı. Sizlerin memnuniyeti ve beklentilerinizi karşılamak için sürekli olarak kendimizi geliştireceğiz. Müşteri odaklı bir anlayışla hareket ederek, kaliteli ürünler ve hizmetler sunacağız. Sizlerin desteği ve güveni, bizim için en değerli sermayedir” ifadelerini kullandı.

Son olarak Selvi, “Değerli Milletvekilimize kıymetli Belediye Başkanlarımıza ve il başkanlarıma, köy muhtarlarıma, değerli sektör temsilcilerine ve bölge çiftçilerine açılışımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, tüm katılımcılara şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”