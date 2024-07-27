Ev alım-satım işlemlerinde ödenen tapu harcı iadesi için önemli bir emsal karar alındı. Artan konut fiyatlarıyla birlikte tapu harçlarının da rekor seviyelere ulaşması, birçok ev alım-satım işlemi sırasında gereksiz harç ödemelerine yol açtı. Şimdi ise tapu harcı iadesi için başvuru süreci resmen başladı.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ev alan ve satan kişiler için tanınan tapu harcı muafiyeti, Yozgatlı ev sahiplerinin de bu haktan haberdar olmaması nedeniyle fazla tapu harcı ödemesi yapmasına neden oldu. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 25 Temmuz 2014 ve sonrasında ev alan kişilerin tapu harcı iadesi alabileceğini duyurdu. Ancak bu iade hakkı, sadece kentsel dönüşüm projeleri kapsamında alınan konutlar için geçerli ve başvuruların 5 yıl içinde yapılması gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

Tapu harcı iadesi için başvurular iki şekilde yapılabilir:

Başvuru Noktaları: Ödemenin yapıldığı tapu dairesine gidilerek başvuru yapılabilir. İlk 30 gün içinde başvuru yapılması durumunda tapu daireleri başvuruları kabul eder. Bu süre aşıldığında başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılmalıdır.

Gerekli Belgeler: Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan konutun tapu bilgileri ve ödemenin yapıldığı belge ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu düzenleme, gereksiz yere ödenmiş tapu harçlarının iadesini sağlayarak vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Tapu harcı muafiyeti hakkından faydalanmak isteyenlerin, belirlenen süre ve şartlara uygun olarak başvuruda bulunmaları önem taşıyor.