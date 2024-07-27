Akdağmadeni Belediyesi, bölgenin akciğeri konumunda olan ormanlık alanlarda belirli aralıklarla temizlik çalışmalarına devam ediyor.



Kent genelinde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı piknik alanlarında biriken çöpleri temizlerken özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle yangın riskini arttıran kırık cam gibi atıkları da topladı.



İç Anadolu Bölgesi’nin tek blok halinde en büyük ormanının Akdağmadeni ormanı olduğunu hatırlatan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bu nedenle büyük bir alana yayınlan ormanlarımızda her bölgeye ulaşmamız, çalışma yapmamız mevcut şartlarda mümkün değil. Duyarlı vatandaşlarımızdan ormanlara atıklarını bırakmamalarını ve temiz tutmalarını önemle rica ediyoruz. Doğaya atılan her bir çöp hem orman yangını hem çevre kirliliği hem insan hem de hayvan sağlığına zarar vermektedir. Halkımızı doğayı, ormanı ve yeşili korumaya ve duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.