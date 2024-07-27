Yozgat şehirlerarası otogar mevkiinden kortej yürüyüşü ile başlayan şenlikte vatandaşlar, Lise Caddesi boyunca yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Sanatçı Elmas İler’in konseri öncesi vatandaşlara seslenen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın sosyal hayatına katkı sunmak için şenlikleri düzenlediklerini söyleyerek, “Sürmeli etkinlikleri vesilesiyle bir aradayız. 4 gün boyunca burada çok değerli sanatçıları ağırlayacağız. Çok değerli sanat gruplarını ağırlayacağız ve Yozgat'ın sosyal ve kültürel hayatına bir nebze de olsun katkı sunmak istiyoruz. 2014 yılında ilk seçildiğimde Sürmeli Şenlikleri'ni yaparken bir şey söyledik. Sürmeli, protokolün değil, halkın şenliği olacak dedim. Bugün gene aynısını yapıyoruz. Sürmeli, protokolün değil, halkın şenliğidir. Halkla beraber olmak isteyen burada bizimle olur. Halkla beraber olmak istemeyenler nerede istiyorlarsa orada olurlar” dedi.



Yozgat’ı sanat şehri yapacaklarını söyleyen Başkan Arslan, “Türkiye'nin en güzel sanatçılarını, en değerli sanatçılarını buraya getirdik. Popüler kültürle uğraşmıyoruz. Popüler kültür, popüler sanatçıların Yozgat'a verecek bir şeyleri olmadığına inanıyorum. Türkiye'nin en güzel orkestralarından birisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası. Memleketimizin yetiştirdiği genç bir kardeşimiz Türk halk müziği sanatçısı Elmas İler. Biz 2014 yılında Yozgat'ta ilk defa belediye başkanı olduğumuzda 45 gün içerisinde mehter takımı kurup, Yozgatlı hemşehrilerimize konser verdirecek duruma geldik ve 5 sene boyunca mehter takımı Yozgat'ta konser verdi. Ama 2019 yılından sonra, bizden sonra mehter takımını bir daha gören oldu mu? Programlarda diğer illerden mehter takımı getirmek zorunda kalmayacağız. İnşallah kısa süre içerisinde Yozgat'ın kent orkestrası, Türk halk müziği toplulukları, Türk sanat müziği toplulukları faaliyete geçecek. Yozgat bir kültür şehri olacak. Yozgat bir sanat şehri olacak. İnsanlarımız kültürle, sanatla buluşmaya devam edecek. Bizim derdimiz, tasamız bu. Allah'a şükür ne yapacağımızı biliyoruz. Zorluklar içerisinde, imkansızlıklar içerisinde ne yapacağımızı biliyoruz ve inanıyorum ki Yozgatlıların bize vermiş olduğu oyları son noktasına kadar Yozgatlı hemşehrilerimize helal ettireceğiz. Arkamızdan hiç kimse kötü bir şey konuşmayacak Rabbimin izniyle” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından program Yozgat’ın yetiştirdiği sanatçılardan Elmas İler’in konseriyle devam etti. Konsere Yozgat halkı yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, konser sonrası sanatçıya teşekkür plaketi takdim etti.