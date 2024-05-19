Yozgat milletvekilleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak açıklamalarda bulundular.

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Milletvekili Lutfullah Kayalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

“RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM”

Milletvekili Abdulkadir Akgül açıklamasında, “Aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

“AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUM”

19 Mayıs’ta kurtuluş savaşı ve cumhuriyet mucizelerine imza atıldığını kaydeden Süleyman Şahan, “Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş savaşı ve cumhuriyet mucizelerine imza atan bütün kahramanların aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, Türk ulusunun 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

“19 MAYIS İSTİKLALİN MEŞALESİDİR”

19 Mayıs’ın kutlu olmasını dileyen İbrahim Ethem Sedef, “19 Mayıs 1919 aydınlığın mesajı, istiklalin meşalesidir... 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜME MEYDAN OKUNDU”

“Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” Lutfullah Kayalar ise şu şekilde konuştu:

“Anadolu'ya adım attığı 19 Mayıs 1919 günü ölüme meydan okuyarak milli mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyorum... Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”