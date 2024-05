Akdağmadeni Belediyesi tarafından TOKİ konutları asansörleri hakkında açıklama yapıldı.

Takip kontrolünden sonra da kırmızı etiket almasına rağmen yaklaşık 3 aylık süreçte asansörlerin kontrollerinin yaptırılması ve güvenilir hâle getirilmesi için belediye tarafından uyarılarda bulunulduğunu, ancak site yönetimince konunun çözüme kavuşturulması için çalışma yapılmadığı aktarıldı.

Bunun üzerinde harekete geçen Akdağmadeni Belediyesi tarafından TOKİ konutları asansörleri mühürlendi.

Yapılan açıklamamda, “Değerli TOKİ konutları sakinleri önceliğimiz sizin can güvenliğinizdir. Asansörlerle ilgili yapılan incelemelerde; asansörlerin periyodik muayenesi 06 Aralık 2023 tarihinde yapıldığı ve asansörler kırmızı etiket aldığı, 06 Şubat 2024 tarihinde yapılan takip kontrolünde de kırmızı etiket aldığı görülmüştür. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 6. Fıkrasında; ‘(6) (Değişik: RG-13/9/2022-31952) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörde tespit edilen uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu sürenin bittiği tarih itibarıyla en fazla üç işgünü içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmesine neden olan uygunsuzlukların giderilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.’ denilmektedir. Takip kontrolünden sonra da kırmızı etiket almasına rağmen yaklaşık 3 aylık süreçte asansörlerin kontrollerinin yaptırılması ve güvenilir hâle getirilmesi için belediyemiz tarafından uyarılarda bulunulmuş, ancak site yönetimince konunun çözüme kavuşturulması için çalışma yapılmamıştır. Bu suretle halk sağlığının daha fazla tehlikeye atılmaması için asansörlerin mühürlenmesinden başka bir yol kalmamıştır. Akdağmadeni Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağımızı, vatandaşımızın sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden bu ihmaller karşısında eksikliklerin giderilip önlemlerin alınması için gereken her türlü tedbiri alacağımızı kamuoyuna ve vatandaşlarımıza önemle duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.