Yozgatlı atletler okul sporları kapsamında düzenlenen atletizm yarışmalarında madalya kazanmaya devam ediyor.
Mersin’den okul sporları kapsamında düzenlenen okullar arası Atletizm Türkiye Şampiyonası’na Yozgat’ı temsilen katılan sporcular gösterdikleri performans ile göz doldururken, Gülten Şahin iki ayrı kategoride bronz madalya almayı başardı.
Atletizm Türkiye Şampiyonası’na Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz gözetiminde çıktıkları yarışmalarda göz doldurdular.
Sorgun atletlerden Gülten Şahin, 800 metre ve bin 500 metre yarışlarında bronz madalya almaya hak kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi