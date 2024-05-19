Yozgatlı atletler okul sporları kapsamında düzenlenen atletizm yarışmalarında madalya kazanmaya devam ediyor.

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Mersin’den okul sporları kapsamında düzenlenen okullar arası Atletizm Türkiye Şampiyonası’na Yozgat’ı temsilen katılan sporcular gösterdikleri performans ile göz doldururken, Gülten Şahin iki ayrı kategoride bronz madalya almayı başardı.

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Atletizm Türkiye Şampiyonası’na Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz gözetiminde çıktıkları yarışmalarda göz doldurdular.

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Sorgun atletlerden Gülten Şahin, 800 metre ve bin 500 metre yarışlarında bronz madalya almaya hak kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi