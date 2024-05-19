Yozgatlı atletler Kayseri’de düzenlenen Turkcell U16/U18 Türkiye Şampiyonası Bölgesel Seçme Yarışlarında 4 madalya kazandılar.

Kayseri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Turkcell U16/U18 Türkiye Şampiyonası Bölgesel Seçme yarışmalarına Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz gözetiminde Yozgat’ı temsilen katılan Sorgunlu atletler bir altın, iki gümüş ve bir de bronz madalya almayı bayardılar.

Ferdi yarışmalarda büyük beğeni toplayan ve gösterdikleri mücadele ile göz dolduran Yozgatlı atletlerden Gülten Şahin bin 500 metrede bütün rakiplerini geride bırakarak birinci olurken, Mahmut Tekin Üç adım Atlamada ikinci, Nisa Pekyürek Gülle Atmada ikinci, Emine Nur Bektaş ise Disk Atma üçüncü oldu.