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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Doçent Dr. Bülent Turan’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde eğitmen olarak Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rahmi Ünal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefa Tarhan, Prof. Dr. Özlem Akpınar ve Prof. Dr. Bilge Hilal Çadırcı yer aldı.

Tokat Teknopark Salonunda gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitimde üniversiteler proje tabanlı araştırmaların ve çalışmaların yerleşik bir kültür haline gelmesi yönünde olumlu etkisi olan çalışmaların her geçen gün daha fazla kabul gördüğü görüldü.

Katılımcılara, proje fikirlerine uygun TÜBİTAK araştırma destek programlarının seçimi ve proje fikirlerinin proje önerisine dönüştürülmesinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği TOGÜ-APHE’den farklı üniversitelerden gelen araştırmacılar yararlandı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Tokat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Polatcı ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Onur Saraçoğlu ile personelinin yakından ilgilendiği ve buna bağlı olarak eğitim için elverişli bir ortamın oluştuğu görülürken etkinlikte bilimse araştırma projeleri ile ilgili temel kavramlar, proje kalite unsurlarından olan özgün değer, yöntem, yönetim ve yaygın etki, araştırma projesi için materyal oluşturma, bilgi kaynaklarına ulaşım yolları, literatür taraması ve analizi, araştırma probleminin tespiti, projede başarısızlık sebeplerin, araştırma yönetim stratejileri, araştırma bulgularının analizi ve sonuçların değerlendirilmesi, proje değerlendirme süreçleri ve panel etkinliği ile ilgili konular etkileşimli bir yaklaşımla eğitmenlerin farklı perspektiflerden detaylı bakışlar ele alındı.

Proje yazım uygulamaları grup çalışmaları şeklinde yürütülen eğitim etkinliğine katılanların çok yararlı bulduklarını ifade ettikleri program için yaptıkları değerlendirmelerde, projelerde iş paketinin hazırlanması ve yazımı, özgün değerin içeriğinin nasıl olması gerektiği, yaygın etkinin içeriği, disiplinle arası çalışmanın verimliliğinin fark edilmesi, proje yazım aşamalarının detayları, projelerde amaç ve hedefler bölümünün daha iyi anlaşılması, ekip oluşturulması ve planlama, doğru yöntem biçimleri, yöntem yazımı, yaygın etkinin ifade edilişi, TÜBİTAK projelerinde zamanlamanın iyi yapılmasının önemi, proje yazma dili, nitelikli kritik edilmesi ve analitik düşünme unsurları ile eleştirel bakış, projeye başlamadan önce literatür taramasının nasıl olmalı gerektiği, yeni bakış açısı, eleştirel düşünce, proje yazmadaki incelikler, orijinal konu belirleme yolları bakımlarından oldukça etkin bir program olduğu belirtildi.

Katılım belgesinin dağıtıldığı kapanış programına TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Susam da katıldılar. Proje tabanlı çalışmalara ağırlık verilmesi yönünde yeni ve faydalı tedbirler alınabileceği yönünde değerlendirmelerin yapıldığı program sonunda eğitmenlik yapan akademisyenlere teşekkür edildi.