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5 Aralık Kadın Hakları Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın ve Çocuk Kısım Amirliğince 50 vatandaşa KADES uygulaması tanıtıldı. Ayrıca proje kapsamında toplamda 9 bin 724 kadın vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Yozgat Valiliği bünyesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “5 Aralık 2023 günü Akdağmadeni ilçesinde 05 Aralık Kadın Hakları Günü münasebetiyle öğretmenevinde 50 vatandaşa; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ‘Kadına El Kalkamaz’ projeleri kapsamında bilgilendirme yapılarak Kadınlarımıza ‘KADES’ uygulaması tanıtıldı. Projenin başladığı tarihten itibaren 9 bin724 kadın vatandaşa ulaşılarak, bilgilendirme yapıldı. Valiliğimiz bünyesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla eğitsel etkinliklere devam edilecektir” ifadeleri kullandı.

KADES NEDİR?

KADES Kadına destek uygulamasıdır. Kadınların ve çocukların şiddete maruz kalması durumunda kısa sürede güvenlik güçlerine ulaşımı sağlayan uygulama olarak adlandırılmaktadır. Kötü eylemleri biraz olsun engellemek için kullanıcılara sunulmuş olan KADES resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan acil durumlarda ilk akla gelecek olan acil müdahale uygulaması olarak da tanımlanmaktadır.

KADES uygulamasını şiddet olayına maruz kalan kadın ve çocuklar için uygulanmaya başlanmıştır. Telefonda internet olmadan uygulamanın kullanılması mümkündür. Bu sebeple korku ve tehdit yaşayan kişiler bu uygulamaya dokunarak polislere kısa sürede ulaşabilmektedir.

KADES NE İŞE YARAR?

Kadınların ve çocukların şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek için kullanıcılara sunulan resmi uygulamaya KADES adı verilir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES acil durumlarda kadınların ilk aklına gelen uygulamalardan birisidir. Son yıllarda kadına şiddet olaylarının artması ile beraber kadınlara yardım etmek için geliştirilmiş bir uygulama olarak bilinmektedir.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar akıllı telefonları üzerinden KADES uygulaması ile hızlıca ihbarda bulunabilirler. Bu uygulama ile kadınlar ve çocuklar kötü bir durum ile karşılaşmadan güvenlik güçlerine ulaşabilmektedir.

KADES UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

KADES uygulamasını kullanabilmek için mutlaka telefonlara bu uygulamanın indirilmesi gerekilir. Google Play Store ve Apple Store'dan indirmek mümkündür. TC kimlik numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebilir. Bu uygulama bu şekilde aktif hale getirilerek kadına yönelik şiddet durumunda cihaz konum bilgisini açarak bir tuş ile 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılabilir.

Çağrı merkezine ulaşan kişiler yardım çağrısını yaptığı olay yerine kısa zamanda ekip ve devriyelerin sevk edildiğini görecektir. Ayrıca KADES uygulamasına dokunulması sonrasında telefonlar kapansa bile kullanıcıların sinyalleri takip edilmektedir. Fakat bu uygulamanın indirilmesi mecburisidir. Uygulamayı kullanmak için akıllı telefonlara bu uygulama indirilebilir. İndirildikten sonra uygulamayı kullanmak için internete gerek bulunmamaktadır.