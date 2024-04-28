Bu yıl 6'ncısı düzenlenen fuara Türkiye’den Yozgat Bozok Üniversitesinin de içinde yer aldığı 29 üniversite stant açarak katılım sağladı.

Fuarın açılış kurdelesini Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün başta olmak üzere Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ın da aralarında bulunduğu 14 üniversitenin rektörleri ve protokol üyeleri kesti.

Türkiye Maarif Vakfı ev sahipliğinde Türkiye’den 29 Üniversite ile Tunus’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, uluslararasılaşma konusunda üniversite olarak kısa zamanda büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, bu tür fuarların Türkiye’nin ve üniversitelerin tanıtımında büyük fonksiyon icra ettiğini dile getirdi. Rektör Yaşar, başta Türkiye Maarif Vakfı’na ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Yaşar, ayrıca Tunus’ta Yunus Emre Enstitüsü’nü de ziyaret ederek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yoğun ilgi gören fuarda, Bozok Üniversitesi standı da ziyaretçilerden büyük bir beğeni topladı. Bozok Üniversitesi TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Selçuk Doğan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Sefer Aktaş temsil etti.