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Kasım ayında TÜFE'nin yüzde 3,28 artması ve yıllık bazda yüzde 61,98'e ulaşması sonrasında, hükümetin kira zammına getirdiği yüzde 25'lik sınırlama devam edecek.

Normal şartlarda kira artış oranları, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenirken, hükümet tarafından getirilen sınırlamalar nedeniyle hesaplamalar değişti. Konut kiralarında yüzde 25'lik zam sınırı sadece hükümetin belirlediği çerçeve içinde geçerli olacak; işyeri kiralarında ise böyle bir sınırlama bulunmuyor.

Aralık ayı kira artış oranları, TÜFE verileri ve hükümetin sınırlamaları çerçevesinde belirlendi. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kira yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca, sözleşmesi yenilenen konut kiracıları, mevcut düzenleme doğrultusunda TÜFE rakamlarına bakılmaksızın ev sahiplerine yüzde 25 oranında zam yapma hakkına sahip olacaklar. Bu düzenleme, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve kiracılara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Yozgat'ta konut sahipleri ve kiracıları, yeni yılda uygulanacak kira zamları konusunda dikkatli olmalı ve mevcut düzenlemelere göre hareket etmelidir.