Yargıtay'ın son kararı, bu kiracıları ciddi şekilde tedirgin etti. Ev sahibi ve kiracı arasındaki önemli bir gelişme, Yargıtay'ın IBAN üzerinden kira ödeyen kiracılarla ilgili emsal kararının duyurulmasıyla gerçekleşti.

Mahkeme, bir dizi dava sürecini değerlendirerek, kiracının banka transferi sırasında yaptığı hatayı gerekçe göstererek evin tahliyesine karar verdi. Bu karar, özellikle ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkilerde önemli bir referans oluşturacak nitelikte.

2022 yılında yürürlüğe giren bir düzenleme, ev sahiplerine, enflasyon oranı ne olursa olsun, bir yıl içinde kiralara maksimum yüzde 25 oranında zam yapma yetkisi tanıdı. Ancak, konut fiyatlarının hızla yükselmesi ve kira bedellerinin rekor seviyelere çıkması, ev sahiplerini bu sınırı aşma konusunda arayış içine soktu.

Yasal düzenlemeye göre, kiracılar, sözleşmeye konu olan aylık kira bedelini eksiksiz bir şekilde ev sahibine ödemekle yükümlüdür. Ancak, bu ödeme sürecinde yaşanacak bir günlük gecikme veya bir liralık eksik ödeme dahi ev sahibi için haklı bir tahliye gerekçesi olarak değerlendirilmektedir.

Son yaşanan olayda, kiracı L.M. her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına ödemiş ancak ev sahibi, kiracının ödemelerinde eksiklik olduğunu iddia ederek icra takibi başlatmıştır. Kiracı ise bu duruma itiraz etmiş, ancak mahkeme ev sahibi lehine karar vermiştir.

Kiracının iddiasına göre, banka tarafından yapılan havale işlemi sırasında kesilen işlem ücreti ev sahibinin sorumluluğunda olmalıdır. Ancak mahkeme bu görüşü kabul etmemiştir.

Öte yandan, konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam sınırının 2 Temmuz 2024'te sona ereceği belirtilmektedir. Bu uygulama, 2022'de başlamış ve 2023 yılında bir yıl daha uzatılmıştı.