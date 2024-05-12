Sevgi Evleri'nde misafir edilen çocuklar Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan’ı Valilik Konutunda ziyaret etti.

Arzu Özkan, Anneler Günü dolayısıyla yapılan ziyaret sonrasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yozgat Valiliğinden konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Sevgi Evleri'nde misafir ettiğimiz çocuklarımız, Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan Hanımefendi'yi Valilik Konutunda ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arzu Özkan Hanımefendi, çocuklarımıza bu ince düşüncelerinden dolayı teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.