Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu Müdürü Ekrem Koç, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği, okul yönetimi ve personellerinin de gayretiyle okul bahçesine, öğrencilerinin etkinliklerde kullanması için tarım alanı oluşturup okulun bahçesine de çiçek dikmek için kolları sıvadı.

Okul bahçesinin çevre düzenlemesini yakından takip edip, tasarımını yapan okul müdürü Koç, okul personelleriyle kazma kürek çalışıp öğrencilerinin ekolojik tarımı tanımaları için mini bir alan oluşturdu.

Okulun bahçesini dizayn edip araç lastiklerini saksıya çeviren Koç, öğretmen ve öğrencileriyle çiçek dikerek bahçeyi renklendirdi. Okul bahçesine tamamen doğal ağaçtan bir etkinlik masası da oluşturan Koç, bahçeyi öğrencilerinin kullanıma sundu.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okul bahçesine kurulan tarım alanına çilek dikerken saksılara da çiçek dikip can suyu verdiler. Öğrenciler çiçek bahçesine dönüştürdükleri bahçenin bakımını yaparken bir yandan da yetiştirecekleri sebze ve meyvelerin hasadını yapacaklar.

Öğrencilerin bir araya gelerek dayanışma içinde olması hem de doğayla iç içe bir ortam oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu Müdürü Ekrem Koç, etkinliğin hem okul yönetimi hem de öğrenci velilerinden tam destek gördüğünü söyledi.

“İLK OLARAK ÇİLEK FİDESİ DİKTİK”

Oluşturdukları tarım alanında ilk olarak öğrencileriyle çilek ekimi yaptıklarını ifade eden Koç, “Eğitim öğretim yılı bitmeden şu an da çilek yetişebildiği için bahçemize çilek ekimiyle bu etkinliğe başladık. Okul zamanı yetişebilecek sebzelerimiz oluyor, mevsimine göre domates, biber, salatalık gibi ürünleri öğrencilerimizle ekeceğiz. Her sınıfımız için tarla alanımızda ayrı ayrı bölümler oluşturacağız, öğretmenlerimizle birlikte bu faaliyeti gerçekleştirebilecekler. Bahçemize ayrıca tamamen doğal bir şekilde ahşaptan etkinlik masası yaptık. Bu masamızı da öğrencilerimiz, havaların iyi olduğu her anda etkinlik alanı olarak kullanabilecekler” dedi.

“AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞAL YAŞAM ALANINDAN UZAKLAŞMAMALARI”

Öncelikli amaçlarının öğrencilerinin doğal yaşam alanından uzaklaşmamalarını sağlamak olduğunu da belirten Koç, “Biz de bunu biraz daha verimli hale getirebilmek için alışılagelmiş faaliyetlerin daha dışında bu deneyimi okulda öğrencilerimize yaşatmak istedik. Çocuklarımızın diktiği bir çiçeğin ya da çileğin büyüdüğünü görmeleri ve verim aldıklarını anlamaları için böyle bir çalışma yaptık. Hem doğal hem organik bir yöntemle bunu gerçekleştiriyoruz. Müdür, müdür yardımcımız ve personellerimiz olarak bu yıldan itibaren etkinliklerimize devam edeceğiz. Velilerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz, onlar da sağ olsunlar, bize destek oluyorlar zor durumda kaldığımız her an da onlardan da destek alıyoruz” şeklinde konuştu.