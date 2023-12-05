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Yozgat'ın komşu illerinde artan deprem riskiyle ilgili olarak, Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür, Tokat başta olmak üzere 17 ilin ciddi deprem riski altında olduğunu vurgulayarak, bu bölgelerde Maraş ve Hatay'da yaşanan depremlere benzer şiddette sarsıntıların olası olduğunu belirtti.

Risk altındaki iller arasında Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa ve Hakkari bulunuyor. Görür, bu illerdeki yapı stoğunun güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzman, özellikle depreme dayanıksız binaların revize edilmesi ve güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, olası bir depremde can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için acil önlemlerin alınması çağrısında bulundu. Türkiye genelinde deprem bilinci ve hazırlıklarının arttırılması, bu riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların eğitilmesi konularında sürekli bir çabanın önemine dikkat çekti.