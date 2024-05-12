Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı daha verimli kullanma imkanı sunacak olan Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesi durumunda boş kalan zaman dilimleri, hizmet bekleyen diğer hastalar için kullanılacak. Her boşalan randevu için, sistemden randevu alamayan ancak talepte bulunan hastalar ile iletişime geçilecek ve öncelik verilecek.

YARIN BAŞLIYOR

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki bu yeni düzenleme yarın yürürlüğe girecek. Yeni uygulama ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek. Onay, internet üzerinden veya ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla verilebilecek.

ONAY VERİLMEZSE RANDEVU İPTAL EDİLECEK

Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek. İptal edilen randevular, hizmet bekleyen diğer hastalar için kullanılacak. Boşalan randevular ise öncelikli olarak daha önce talepte bulunan hastalara verilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR MUAF OLACAK

Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastaları ise muaf tutulacak.