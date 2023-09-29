ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2023-ALES/3 başvuruları başladı. Başvurular, 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. 2023-ALES/3, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

2023-ALES/3 sınavı, 19 Kasım tarihinde düzenlenecek olup, bu önemli sınav için başvuru sürecini kaçırmamak adaylar için büyük bir önem taşıyor. Başvuruların belirtilen tarih aralığında yapılması, adayların sınav için gereken önlemleri zamanında alabilmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle, sınav katılımı hedefleyen adayların başvuru tarihlerine dikkat etmeleri önemlidir. (İHA)