Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. İşte adayların başvurularını gerçekleştirebilecekleri detaylar:

DSİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI:

Devlet Su İşleri personel alımı toplamda 7 kişilik kadro ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımlar şu şekilde dağılmıştır:

1 Kişi Ağ Uzmanı

1 Kişi Sistem Uzmanı

1 Kişi Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı

3 Kişi Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

1 Kişi İş Analisti

BAŞVURULAR HIZLA SONLANIYOR!

Devlet Su İşleri Sözleşmeli personel alımı başvuruları 18 Eylül 2023 tarihinde başlamıştır ve son başvuru tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

DSİ Personel Alımı başvuruları KPSS Puanı ve YDS Puanı üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirmelerde KPSS Puanı yüzde 70, YDS Puanı ise yüzde 30 ağırlıkta olacaktır. Adaylar, en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralanarak sınava katılma hakkı elde edeceklerdir.

KPSS'SİZ BAŞVURULAR DA KABUL EDİLİYOR!

DSİ Personel Alımı için KPSS Puanı olmayan adayların da başvuruları kabul edilecektir. KPSS Puanı 70 olarak kabul edilecek ve YDS puanı 0 olarak hesaplanacaktır. Bu nedenle KPSS Puanı ile başvuruda bulunan adaylar avantajlı bir konumda olacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü ve uygulamalı giriş sınavına katılacak adaylar, başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden 13 Ekim 2023 tarihinde görüntüleyebileceklerdir. (Haber Merkezi)