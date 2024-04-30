SUBÜ Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu organizasyonuyla ‘Üniversitelerarası 2’nci Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu’ düzenlenecek.

Etkinliğe İstanbul, Kocaeli, Düzce, Kütahya, Sinop, Yozgat, Bayburt ve Karabük’te bulunan üniversitelerin geleneksel okçuluk kadın ve erkek takımları katılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu’, 13 Mayıs Pazartesi günü SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Dereceye girecek olan sporculara kupa ve madalya ödüllerinin verileceği etkinliğe SUBÜ Geleneksel Okçuluk Takımı’nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Düzce, Kütahya, Sinop, Yozgat, Bayburt ve Karabük illerinde bulunan üniversitelerin geleneksel okçuluk kadın ve erkek takımları katılacak.

Ferdi ve takımlar arası gerçekleşecek olan puta koşusu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu’nun talimatlarına göre yapılacak ve müsabakaları federasyonun görevlendirdiği hakemler yönetecek.