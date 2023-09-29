Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:04 06:27 12:36 15:57 18:35 19:53
Akdağmadeni 05:00 06:23 12:32 15:52 18:31 19:48
Aydıncık 05:02 06:26 12:34 15:54 18:33 19:51
Boğazlıyan 05:03 06:26 12:35 15:55 18:34 19:51
Çandır 05:02 06:25 12:34 15:54 18:33 19:50
Çayıralan 05:02 06:24 12:33 15:54 18:32 19:49
Çekerek 05:01 06:25 12:34 15:54 18:33 19:51
Kadışehri 05:00 06:24 12:32 15:53 18:31 19:49
Saraykent 05:02 06:25 12:34 15:54 18:33 19:50
Sarıkaya 05:03 06:25 12:34 15:55 18:33 19:50
Şefaatli 05:05 06:28 12:37 15:57 18:36 19:53
Sorgun 05:03 06:26 12:35 15:55 18:34 19:51
Yenifakılı 05:04 06:27 12:36 15:56 18:35 19:52
Yerköy 05:06 06:29 12:38 15:58 18:37 19:54
(Haber Merkezi)