Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:04 06:27 12:36 15:57 18:35 19:53

Akdağmadeni 05:00 06:23 12:32 15:52 18:31 19:48

Aydıncık 05:02 06:26 12:34 15:54 18:33 19:51

Boğazlıyan 05:03 06:26 12:35 15:55 18:34 19:51

Çandır 05:02 06:25 12:34 15:54 18:33 19:50

Çayıralan 05:02 06:24 12:33 15:54 18:32 19:49

Çekerek 05:01 06:25 12:34 15:54 18:33 19:51

Kadışehri 05:00 06:24 12:32 15:53 18:31 19:49

Saraykent 05:02 06:25 12:34 15:54 18:33 19:50

Sarıkaya 05:03 06:25 12:34 15:55 18:33 19:50

Şefaatli 05:05 06:28 12:37 15:57 18:36 19:53

Sorgun 05:03 06:26 12:35 15:55 18:34 19:51

Yenifakılı 05:04 06:27 12:36 15:56 18:35 19:52

Yerköy 05:06 06:29 12:38 15:58 18:37 19:54

(Haber Merkezi)