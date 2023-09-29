Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:04     06:27     12:36     15:57     18:35     19:53

Akdağmadeni    05:00     06:23     12:32     15:52     18:31     19:48    

Aydıncık             05:02     06:26     12:34     15:54     18:33     19:51

Yozgat hava durumu 29 Eylül 2023 Yozgat hava durumu 29 Eylül 2023

Boğazlıyan         05:03     06:26     12:35     15:55     18:34     19:51

Çandır                 05:02     06:25     12:34     15:54     18:33     19:50

Çayıralan            05:02     06:24     12:33     15:54     18:32     19:49

Çekerek              05:01     06:25     12:34     15:54     18:33     19:51

Kadışehri            05:00     06:24     12:32     15:53     18:31     19:49

Saraykent           05:02     06:25     12:34     15:54     18:33     19:50

Sarıkaya              05:03     06:25     12:34     15:55     18:33     19:50

Şefaatli               05:05     06:28     12:37     15:57     18:36     19:53

Sorgun                05:03     06:26     12:35     15:55     18:34     19:51

Yenifakılı            05:04     06:27     12:36     15:56     18:35     19:52

Yerköy                05:06     06:29     12:38     15:58     18:37     19:54

(Haber Merkezi)