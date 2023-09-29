Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 29 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.4622 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.4602 liradan, satış fiyatı ise 27.4644 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.27'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.1082 TL'den yapan euro şu anda 29.0978 TL alış ve 29.1187 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)