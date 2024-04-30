Yozgat’ta tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşüyor.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yozgat genelinde 2024 yılında bin 378 hektar ormanlık alanda 2 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından ilimiz genelinde 2024 yılında bin 378 hektar ormanlık alanda suni gençleştirme, ağaçlandırma, toprak muhafazası ve bal ormanları olmak üzere toplamda 700 bin tohum ve 1 milyon 300 bin fidan olmak üzere toplamda 2 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Tüm çabamız daha yeşil bir Yozgat, daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir dünya” ifadelerine yer verildi.