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Zorlu, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem’in bir şüpheli tarafından bıçakla yaralanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü hemşehrimiz Kürşad Zorlu, Fatih Cami'nde imama ve bir vatandaşa yapılan saldırıyı kınayarak, “Fatih Cami imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Zorlu yaptığı açıklamada, “Bu akşam İstanbul’da Fatih Cami’nde meydana gelen menfur saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Saldırıda yaralanan Fatih Cami imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve soruşturmanın titizlikle yürütülmesini temenni ediyoruz” dedi.