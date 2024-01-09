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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas’ta öğretmenler odası buluşmasında konuştu. Tekin, “Müfredatın hafiflemesi demek; biz içeriğini hafifleteceğiz ama çocukların daha fazla uygulama yapacağı, materyallerle onları tanıştıracağız demektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta düzenlenen öğretmenler odası buluşmasında müfredat değişikliklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "Yeni müfredat çalışması gündemimizde. Müfredatın hafiflemesi, içeriğin hafifletilmesi anlamına gelirken, çocukların daha fazla uygulama yapacağı, materyallerle tanıştırılacağı anlamına geliyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Müfredatla ilgili değişiklikler yapıyoruz. Yeni bir müfredat çalışması gündemimizde. Müfredatın hafiflemesi demek; bizim içeriğini hafifleteceğiz ama çocukların daha fazla uygulama yapacağı, materyallerle onları tanıştıracağız demektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, müfredatın kademeli olarak değişeceğini belirterek, "2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflarda yeni müfredat uygulanacak. Diğer çocuklarda mevcut süreç devam edecek. Ders bazlı olarak yüzde 70 hafifletilen program da var, yüzde 30 hafifletilen program da var" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, "Bugün burada 350 öğretmen arkadaşımız vardı. Bir problem çözmek istiyorsak, problemi olanlarla oturup çözmenin daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Öğretmenlerin talepleri üzerinde çalışıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın söylediklerinden notlar aldık. Yaptıklarımızın büyük çoğunluğunu buradaki toplantılarla entegre şekilde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni müfredatın öğrencilere daha fazla uygulama imkanı sunmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan Tekin, eğitim sisteminin daha etkili ve öğrenci odaklı hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.