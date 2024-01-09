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Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde “Dilimizin Zenginlikleri Projesi”ne destek verildi.

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakülte öğretim elemanlarından Araştırma Görevlisi Gül Şebnem Altuner Çoban tarafından Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu öğrencileriyle “Etkileşimli Hikaye Okuma” ve “Resimli Çocuk Kitapları Üzerine Bilgilendirme Eğitimi” etkinliği gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezehat Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Araştırma Görevlisi Gül Şebnem Altuner Çoban’a etkinlikten dolayı teşekkür ederek yapılan bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi.