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Yozgat Valiliği 08-14 Ocak 2024 Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Valilik, güçlü bir türkiye için enerji tasarrufuna gereken önemin verilmesi hakkında vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Enerji politikamızın en önemli bileşenleri; Enerji tasarrufu ve verimliliği, Enerji arz güvenliğinin sağlanması, Dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, Çevrenin korunması, İklim değişikliğine karşı etkin mücadeledir. Sen de enerjiyi tasarruflu kullan. Bilindiği üzere, 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Meslek Odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında aşağıdaki bağlantılarda yer almakta olan video ve görsellerin 08-14 Ocak 2024 Enerji Verimliliği Haftası boyunca tüm vatandaşlarımıza haftanın önemi açısından duyurulur” ifadelerine yer verildi.