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Türkiye Diyanet Vakfı veya Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) kariyer hedefi olan, lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler ile yeni mezunların faydalanabileceği “Sivil Toplum Okulu” projesinde başvuruların son günü 29 Ocak 2024 olarak açıklandı.

Son başvuru tarihi 29 Ocak 2024 olarak belirlenen “Sivil Toplum Okulu” projesinin toplam süresi 12 ay, program süre detayı ise hafta içi, tam zamanlı veya yarı zamanlı olacak şekilde uygulanacak. Türkiye Diyanet Vakfından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, gelişime açık ve motivasyonu yüksek halen öğrenim gören veya yeni mezun öğrencilerin sivil toplum perspektifine sahip bireyler haline getirmeyi ve onların öncelikle vakfımızda ve STK’larda etkin görev almalarını sağlamayı hedefleyen bir eğitim programıdır. STK çalışmalarında uzmanlaşma sağlamak üzere; bursiyerlerin kişisel gelişimlerini sağlamak, sivil toplum perspektifi edinmelerine yardımcı olmak, mesleki eğitimler ve saha tecrübesi ile aktif deneyim kazanmalarını amaçlayan bir kapsama sahiptir.

KİMLER KATILABİLİR?

Programa vakfımızda ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer hedefi olan, gelecek planında bunu konumlandırmış, üniversitelerde lisans (3. ve 4. sınıf öncelikli tercih sebebidir.), lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler veya yeni mezunlar başvurabilir.

Program başvuruları tüm bölümlerden öğrenci ve mezunlara açıktır.

PROGRAM YERİ

Program Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Başvuru yapan bursiyerler kabul aldıkları takdirde program süresince kalacakları yeri temin etmekten sorumludur. TDV kabul edilen öğrencilere herhangi bir barınma olanağı sağlamamaktadır.

EĞİTİM PROGRAMININ KAPSAMI

Sivil Toplum Okulu sistematik ve interdisipliner deneyim merkezli bir eğitim programıdır. Bu çerçevede bursiyerler eğitimleri süresince vakfımızda yürütülen çalışmalara dahil edilirler.

Sivil Toplum Okulu Eğitim Programı eş zamanlı ve eşgüdüm içerisinde ilerleyen dört ana eğitim programından oluşur.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Program, bursiyerlerin kişisel ve mesleki hayatlarında kendilerini tanımaları, hedefler belirlemeleri, zaman ve stres yönetimi, problem çözme, inovatif düşünme, liderlik ve iletişim gibi konularda becerilerini arttırmayı amaçlayan bir modüldür. Bu modülde bursiyerlerimize ihtiyaçlar oranında 40-60 saatlik bir eğitim verilmesi öngörülmektedir.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI

Çalışma hayatının gerekli şartlarını kavramak, sahip olduğu kimlik ve içinde bulunduğu coğrafya üzerinden iş ve çalışma ahlakını benimsemek ve Sivil toplum alanın temel kavram ve tartışmalarını bilmek temelinde şekillenecek bir modüldür. Bilişim teknolojilerini içeren eğitimlerde bu modülde şekillendirilecektir. Bu modülde bursiyerlerimize ihtiyaçlar nispetinde 20 saatlik bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.

BÖLGE UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

Vakfımızın ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaç edinen programımız toplumların dünyadaki durumu ve bölgelere göre değişim gösteren politikalarının coğrafi ve kültürel havzalar nezdinde anlamayı ve sağlıklı araştırma verileri üretmeyi planlayan bir programdır.

Başta ülkemiz olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek insani diplomasi ve insani yardım alanlarında geleceğe yönelik öngörülerde bulunacak ve yapıcı bir yaklaşımla yenilikçi çözümler geliştirecek ve bu çözüm önerilerinin nesnel verilere dayalı ve ölçülebilir nitelikte olmasını sağlayacak bölge uzmanları yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu modülde bursiyerlerimize 120-140 saatlik bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.

MESLEKİ DENEYİM EĞİTİM PROGRAMI

Bursiyerlerimizin kişisel gelişim ve mesleki- teknik eğitim programı ile edinmiş oldukları teknik bilgiyi (zaman yönetimi, organizasyon, etkili iletişim, problem çözme, ekip çalışması vb.) bir iş ortamında tecrübe etmelerini ve gelişimlerini değerlendirmeyi sağlayacak bir eğitim modülüdür. Bu modül program süresince tam veya yarı zamanlı olarak devam ettirilecektir.”