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Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, Yeniden Refah Partisi’nden adaylığının açıklanmasının ardından Yozgat’ta büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yaklaşık 400 araçlık konvoyla Yozgat’ta karşılanan Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, karşılamanın ardından Lise Caddesinde vatandaşlara seslendi.

Seçim otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara ve partililere seslenen Arslan, “Değerli hemşehrilerim şükür kavuşturana. Allah hepinizden razı olsun. 5 sene çabuk geçti. Keşke de güzel geçseydi ama yine de geçti. İnşallah bundan sonra yeniden Yozgat güzel hizmetler ile tanışmaya başlayacak. Yeniden güzel hikayeler yazacak, destanlar yazacak. 5 sene çok güzel işler yaptık yine inşallah çok güzel işlere imza atacağız. Buraya gelenlerin hepsi inandığı için geldi. Bizlere güvendikleri için geldi. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan bütün hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ”

Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz insanlar evlerine ekmek götürsün diye geliyoruz. İşini iyi yapan insanlar bizim başımızın tacıdır. Biz belediye personelimiz ile çok güzel işler yaptık yine yeniden yapacağız. Birlikte ilerleyeceğiz, birlikte hasretimizi gidereceğiz. Bizim yanımızda inancımız, imanımız var. Bu güzel Yozgat’ımıza hizmet etme irademiz var. İnşallah bu iradeyi ortaya koyacağız. Yozgat’ı masallar ile kandıramayacaklar. Yozgat’ta artık destanlar yazılacak, belediye hizmetleri ile yeni yeni destanlar yazacağız. Şimdi yeniden başlıyoruz. Yolumuz uzun. Daha gidecek çok yolumuz var. Sizler bizim bu yolumuzu kolaylaştıracaksınız. Her zaman iktidar gücünün her zaman galip gelmeyeceğini bu millete göstereceksiniz. Kimse artık palavraların arkasına sığınamayacak. İnşallah Yozgat’ı artık güzel hizmetlerle buluşturma vakti geldi. Biz bu seçimi çok büyük bir farkla alacağız.”