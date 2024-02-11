Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Arapça kursları başladı.

Düzenlenen eğitimlere gençler ve çocuklar yoğun talep gösterdi.

Eğitimle alakalı bir açıklama yapan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla bugün ki kurslarımızı tamamladık. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından çocukların ve gençlerin yabancı dil seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik 10 Şubat 2024 tarihinden itibaren İngilizce, İtalyanca, Arapça ve Fransızca kursu başladı. Yabancı dil öğrenmek ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmek isteyen tüm gençlere ve çocuklara açık ve ücretsizdir” ifadelerini kullandı.