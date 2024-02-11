Bünyesinde Boğazlıyan Şekeri de barındıran Kayseri Şeker, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve İştiraklerin 2023 yılı faaliyetleri ile 2024 yılı hedeflerinin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Büyük Kayseri Şeker ailesi, zirveler yılı olarak geçen 2023 yılından sonra 2024 yılında da çiftçileri ve çalışanları ile birlikte başarılı ve bereketli bir sezona hazırlanıyor” dedi.

Akay açıklamasının devamında şunları söyledi: “Çok verimli geçen bu toplantımıza katılan, katkı sağlayan, sunum yapan bütün yöneticilerimizin, zahmetlerine teşekkür ediyorum. Zirveler yılı olarak gerçekleşen 2023 yılından sonra inşallah 2024 yılı da Büyük Kayseri Şeker ailesi, çiftçileri ve çalışanları için başarılı ve bereketli bir yıl olur. Allah cümlesini muvaffak eylesin.”