Yozgatlı çiftçileri de ilgilendire bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yumaklı, "56 milyon 189 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler, bu destekleme ödemesi sayesinde tarım alanındaki çalışmalarına kesintisiz devam ediyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik destek programlarını sıkça güncelleyerek, tarım sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Bu tür destekler, Türkiye'nin tarımsal üretimini artırmak ve çiftçilerin ekonomik olarak güçlenmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenleniyor. Haber Merkezi