İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



30 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü söz konusu tarihler arasında; 333.42 gram esrar madesi, 32 adet sentetik ecza, 13.67 gram metamfetamin maddesi, 3 kök hint keneviri, 1.65 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 13.36 gram kenevir tohumu, 5 adet extacy ve bin 870 lira para ele geçirildi. 30 şüpheliden 5'i tutuklandı.

HUZUR ŞEHRİ YOZGAT

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 41 bin 359 şahıs ve 26 bin 792 araç sorgulandı. Bunun yanı sıra 54 aranan şahıs yakalanırken 4 bin 426 araca cezai işlem uygulandı. Müdürlüğünden verilen bilgiye göre 518 umuma açık yer denetlendi. 23 şahıs tutuklandı. 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız silah, 41 adet kartuş, 123 adet fişek ele geçirildi.

17 BİN 344 ŞAHIS SORGULANDI

İl Jandarma Komutanlığı ise 15- 31 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalarda, 17 bin 344 şahıs, 9 bin 443 araç sorgulandı. Bunun yanı sıra 63 şahıs, 3 araç yakalandı, 4 şahıs tutuklandı, 1 kayıp yetişkin/ çocuk bulundu, 80 şahıs ise gözaltına alındı. 10 bin 108 lira idari para cezası ile 200 araca 397 bin 10 lira cezai işlem uygulandı.

11 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü 15 günlük yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgide; 14 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 5 gram esrar, 4 adet uyuşturucu aparatı ele geçirilirken, 11 şüpheli şahıs yakalandı. Ahmet Ayverdi