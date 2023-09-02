Proje hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Ankara ile İzmir arasındaki mesafenin şuanda 14 saat olduğunu proje ile birlikte bu mesafenin 3.5 saate düşeceğini bildirdi. Proje ile birlikte Ankara ile İzmir arasındaki mesafenin kısalması Yozgatlıların ve çevre illerin uzun süren otobüs yolculuklarına veda etmeleri anlamına geliyor.

“PROJELERLE AVRUPA İLE ASYA BİRLEŞİYOR”

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu şekilde konuştu: "Türkiye, Bakü-Tiflis-Kars hattı ve Marmaray gibi önemli demiryolu projeleriyle Avrupa ile Asya'yı birleştiriyor. Bu sayede yük trenleri, Avrupa'nın farklı noktalarına hızla ulaşıyor. Mevcut demiryolu altyapısını büyük ölçüde yeniledik ve demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye çıkardık. Ayrıca, vatandaşlarımızın tercih ettiği bir ulaşım yöntemi haline gelmeyen demiryolu seyahatlerini konforlu hale getirdik."

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi ile sadece 7 milyondan fazla vatandaşın daha hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlanmakla kalmayacak, aynı zamanda sanayi ve turizm gibi sektörlerde illeri Ankara'ya daha yakın bir hale getirerek bölgedeki ticaret faaliyetlerini artıracak.

YOZGAT-İZMİR ARASI 5 SAATE DÜŞÜYOR!

Yozgat ve İzmir arasında otobüsle ortalama 12 saat süren yolculuk, Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) hizmete girmesiyle birlikte Yozgat-Ankara, Ankara-İzmir hattıyla yaklaşık 5 saate düşecek.

Bu projenin tamamlanması, Yozgatlıların ve çevre illerin seyahat deneyimini kökten değiştirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin ulaşım altyapısını daha da güçlendirecek büyük bir adım atılmış olacak. Zekiye Doğan