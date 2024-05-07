Çiftçileri sevinçten havalara uçuracak haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlana karara göre faizsiz kredi kullandırılacak.

Hayvancılığı desteklemek adına Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 1 Mayıs’ta Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu karar, hayvancılığı desteklemek amacıyla alındı.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılmasına ilişkin karar, 30 Aralık 2023’te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 1 Mayıs'ta ise bu karara ilişkin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, sığır yetiştiriciliği için 60 milyon liraya kadar indirimli kredi imkanı sağlanacak. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğini desteklemek için hazine faiz destekli 60 milyon liraya kadar işletme ve yatırım kredisi üreticilere kullandırılacak.

Kredi/finansmandan faydalanmak isteyen kişiler, belirtilen kriterleri sağladıkları takdirde 60 milyon liralık yatırım ve işletme kredisini yüzde 100 faiz indirimli olarak kullanabilecekler.

Kredi kullanmak isteyen sütçü ve kombine sığır yetiştiricilerinin, işletmede en az 50 baş manda veya damızlık sığır bulundurması gerekiyor. Ayrıca, 50 başın altındaki işletmelere hazine destekli kredi kullandırılmayacak.

İşletme veya yatırım kredisi ya da finansmanı kullandırılabilmesi için, hayvan alımı amacıyla kredi/finansman kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması gerektiğinin altı çizildi.