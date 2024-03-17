Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin duyurduğu flaş bir karar, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Egzoz muayenesi yaptırmayanlara yönelik sıkı denetimler ve yüksek cezalar getiriliyor. Bakan Özhaseki'nin açıklamasına göre, şu ana kadar 1 milyon araca ceza kesilmiş durumda.

Ülke genelinde hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile trafikten kaynaklanan hava kirliliğiyle mücadele ediliyor. Bu sistem sayesinde egzoz muayenesi yapmayan araçlar kolaylıkla tespit edilebiliyor ve gerekli yaptırımlar uygulanabiliyor.

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i tüm şehirlerimizde aktif şekilde kullanmaya devam ediyoruz. EGEDES sayesinde egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçlar, trafikte tespit edilerek gereken önlemler alınıyor." ifadelerine yer verdi.

2024 yılı itibarıyla egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın idari para cezası 9 bin 943 TL olarak belirlendi.