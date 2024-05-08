Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri “İletişimciler Köy Okullarında” başlıklı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bölüm öğretim elemanları ve öğrencileri, Haber Topluluğu tarafından yürütülen proje kapsamında ilk ziyaretini 27 Mart 2024 tarihinde Akdağmadeni Sazlıdere köy okuluna yaptı. Bölüm öğrencileri ilk ve ortaokul öğrencisi miniklere medya okuryazarlığı eğitimi verdi.

Eğitimler kapsamında miniklere “Medya nedir?”, “Medya okuryazarlığı nedir? Neden önemlidir?”, “Dijital kavramlar ve araçlar”, “Dijital güvenlik”, “Dijiital gizlilik”, “Siber zorbalık” ve “Dijital sağlık” başlıklı sunumlar yapıldı, medya okuryazarlığı anlatıldı. Miniklerin sorularını da cevaplayan bölüm öğrencileri ilk etkinliklerini başarıyla tamamladı. Etkinlik sonrası minik öğrenciler ziyaretten duydukları mutluluğu ve edindikleri bilgilere karşı memnuniyetlerini dile getirdi.

Öğrenciler “İletişimciler Köy Okullarında” başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ikinci ziyaretlerini 25 Nisan 2024’de Akdağmadeni Çadırardıç İlk ve Ortaokullarına gerçekleştirildi. Medya okuryazarlığı kapsamında hazırlanan sunumlar öğrencilerle paylaşıldı. Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin ve bölüm öğretim elemanlarının katıldığı medya okuryazarlığı eğitimlerinde öğleden önce ilkokul öğrencilerine ve öğleden sonra ortaokul öğrencilerine sunumlar yapıldı. Çocukların katılımını sağlamaya yönelik, soru-cevaplı, oyunlu ve etkileşimli sunumlarda minikler bol bol söz aldı, kendi düşüncelerini paylaştı ve oyunlara katıldı.

Öğrenciler “İletişimciler Köy Okullarında” başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında üçüncü etkinliklerini tamamladı. 30 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen etkinlik beş bölüm olarak planlanan ziyaretler serisinin üçüncüsü oldu. Öğrenciler ve bölüm öğretim elemanları Sarıfatma köyünde yer alan Sarıfatma İlkokulu’nu ziyaret etti. Sabah toplantısında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen öğrenciler, öğleden sonra ise ortaokul öğrencilerine sunumlar yaptı. Öğle arasında öğrencilerle voleybol ve futbol da oynayan öğrenciler medya okuryazarlığı kapsamındaki sunumlarıyla minik öğrencileri bilgilendirdiler. Köy okulu öğrencileri ve öğretmenleri ziyaretten oldukça memnun olduklarını dile getirirken, böyle ziyaretlerin daha çok yapılması gerektiğini ifade ettiler.