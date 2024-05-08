Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlara yönelik uyarıda bulundu.

Ruhsatlarını zamanında yenilemeyenler için ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirten İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Eylül 2024’e kadar ruhsatlarını yenilemeyenlerin belgelerinin geçersiz sayılacağını ve 4 bin 538 lira para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Yivsiz tüfek ruhsat süresi dolanlar için son tarihin 1 Eylül 2024 olduğunu açıklayan Emniyet Müdürlüğü, ruhsatlarını yenilemeyenlere 4 bin 538 lira para cezası uygulanacağını bildirdi.

Müdürlükte yapılan açıklamada, “Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 1 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve ilgililere 4 bin 538 lira para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.