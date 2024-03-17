Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Düzenlemelerden birisi de kaydolamamış olanların bir taahhütnameyle 'ben burayı ekiyorum' demesi ve çiftçi kayıt sistemine kaydolması. Yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceğiz." dedi.

Yumaklı, kentteki programları kapsamında Torbalı ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından 2015 yılında başlatılan planlamaları 2019 yılında tamamlanan Fetrek Çayı Islah Projesi'ni inceledi.

Projenin, Türkiye'de benzeri olmayan 22 kilometrelik bir çevre projesi olduğunu belirten Yumaklı, o dönemde yeni gelen yerel yönetimin projeye gerekli ilgiyi göstermediğini söyleyerek, "Biz buraya projenin son durumunu görmek için geldiğimizde bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü şu ana kadar çok önemli bu projenin hayata geçirilip İzmir halkının kullanımına, hizmetine sunulması gerekiyordu." dedi.

Yumaklı, Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar'ın seçilmesi halinde projeyi tamamlayacağını ve projenin 5 yıllık gecikmeyle İzmir halkının kullanımına sunulacağını kaydetti. Konak'taki bir otelde iş dünyası temsilcileriyle iftara katılan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu, özellikle tarımsal üretimde, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak vizyonunu oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin her iline, her ilçesine giderek sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, bu kapsamda bugün Bayındır, Tire, Ödemiş ve Torbalı'da ziyaretlerde bulunduklarını anımsattı. İklim değişikliği ve gıda arz güvenliğinin önemine dikkat çeken Yumaklı, genel olarak dünyada tarımsal üretimle ilgili sıkıntıların bulunduğunu, bunlardan birinin de sektörde çalışan genç nüfus oranının azalması olduğunu aktardı. Bakanlığın düzenlemeleriyle tarımsal üretimdeki sıkıntıların etkilerinin daha az hissedileceğini ifade eden Yumaklı, İzmir'de son 2 yılda tarım ve orman sektörüne yaklaşık 98 milyar lira destek ve yatırım, su alanında ise 52 milyar lira yatırım yapıldığını, kente 215 su ve sulama tesisinin kazandırıldığını, kentte 183 milyon adet tohum ve fidanın toprakla buluştuğunu anlattı.