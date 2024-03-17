Son zamanlarda ikinci el araba piyasasında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Uzun bir süredir düşüş eğiliminde olan ikinci el araba fiyatları, yeni dönemde artış göstermeye başladı. Bu durum, araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor.

Genel seçim sonrası hayata geçirilen yeni ekonomi politikaları, ikinci el araç piyasasında durgunluğa sebep olmuş ve fiyatların gerilemesine neden olmuştu. Ancak, Cardata ve VavaCars gibi önemli şirketlerin yöneticileri, ikinci el araçlarda fiyatların yükseliş trendine girdiğini belirtti.

Geçen yılın haziran ayından bu yana ikinci el araçlardaki fiyat düşüşü yüzde 25'e kadar ulaşmıştı. Ancak şimdi, enflasyon ve kur hareketlerinin etkisiyle fiyatların artışa geçtiği görüldü. Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, Haziran 2023 ile Ocak 2024 arasında ikinci el fiyatlarında ortalama yüzde 25’lik bir düşüş yaşandığını ve hatta bazı modellerde düşüşün yüzde 30'lara kadar ulaştığını belirtti.

Yalçın, “İkinci el piyasasında yaşanan 7 aylık dönem, fiyatların normale dönmesi ve piyasadaki spekülatif balonun sönmesi olarak yorumlanabilir. Ayrıca, ilan sayılarındaki artış da piyasadaki araç arzının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Bu durum, alıcıların daha geniş bir seçenek yelpazesine sahip olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli ise fiyatların düşüş trendinin Ağustos 2023'ten itibaren yerini artışa bıraktığını belirtti. Gözelekli'ye göre, enflasyon ve kurdaki değişimler de ikinci el araç fiyatlarındaki artışta etkili oldu. Geçen yıl ağustos ayından kasım ayına kadar düşüş gösteren ikinci el araç fiyatları, 2024 yılı şubat ayına kadar yüzde 3'lük bir artış gösterdi. Bu da ikinci el araçların değerindeki artış trendini doğruladığının altını çizdi.