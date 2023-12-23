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Milletvekili Kayalar, bütçede öne çıkan faiz ödemelerini vurgulayarak, meclisin denetim görevini sorguladı.

Milletvekili, bütçenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, bütçenin oluşumundaki saiklere odaklanmanın önemli olduğunu belirtti.

Bütçedeki faiz ödemelerinin artış oranına dikkat çeken Kayalar, geçmiş yıllara kıyasla bu ödemelerde yüzde 100 artış olduğunu ifade etti. Milletvekili, bu durumun ekonominin mevcut durumu ve bütçenin anlamı hakkında açıklayıcı bir gösterge olduğunu söyledi.

Kayalar, 2013 yılında belirlenen hedeflere ulaşılamadığını, millî gelir, kişi başına millî gelir, ihracat gibi temel göstergelerde gerileme yaşandığını dile getirerek, siyasal iktidarın 2023 hedeflerini tutturamadığını ifade etti. Ayrıca, enflasyon ve faiz konusunda alınan tedbirlerin beklenen sonuçları vermediğini ve bu politikaların Türkiye'nin uluslararası finans çevrelerinde itibar kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Bütçedeki vergi artışlarına da değinen Kayalar, bu artışların yüzde 100 olduğunu ve özellikle KDV ve ÖTV ile ilgili artışların yüzde 260'lara kadar çıktığını vurguladı. Milletvekili, vergi artışlarının dar gelirli ve sabit gelirli kesimi olumsuz etkilediğini söyleyerek, bu durumun halkın sırtına yük getirdiğini ifade etti.

Son olarak, Merkez Bankası politikalarını eleştiren Kayalar, faiz oranlarındaki artışın piyasa faizlerini etkilemediğini ve döviz kurlarının yükselmeye devam ettiğini belirtti. Milletvekili, hükûmetin ekonomi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ve mevcut durumun Türkiye için ciddi bir sıkıntıya işaret ettiğini sözlerine ekledi.