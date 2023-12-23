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Türkiye genelinde düzenlenen bir IQ testi sonuçlarına göre, ülkenin en zeki şehirleri belirlendi. Bir internet sitesinde gerçekleştirilen IQ testine 1 milyondan fazla kişi katıldı ve Yozgat ile komşu illerinin performansı dikkat çekti.

Yapılan zekâ testi, 81 ilin zeka ortalamasını ortaya çıkardı ve puanlar ışığında şehirler sıralandı. Peki, Yozgat ve çevre illerin zeka ortalaması kaç? IQ sıralamasında Yozgat kaçıncı sırada? İşte detaylar…

PUANLAMALARIN ANLAMLARI

IQ puanlarına göre 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,

55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,

70-85 arası sınır zekâlı,

85-115 arası normal zekâlı,

115-129 arası üstün zekâlı,

129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.

KIRŞEHİR LİDER!

Türkiye geneli yapılan IQ testine göre Yozgat 63’üncü sırada yer alırken komşu illerle kıyaslama yaptığımızda ise Yozgat sondan ikinci ve 8’inci oldu.

İl il yapılan sıralamada Yozgat'ın IQ ortalaması 98.05 olarak kaydedildi, bu durum Yozgat'ı Türkiye genelinde 63. sıraya yerleştirdi. Öte yandan, komşu iller arasında en yüksek zeka ortalamasına sahip olan Kırşehir, genel sıralamada birinci sıraya yerleşti.

Komşu illerle kıyaslama yaptığımızda 1’inci sırayı Kırşehir kaparken sonuncu sırada ise Amasya yer aldı. Kırşehir, 101.74 IQ ortalamasıyla birinci sırayı alırken, Amasya ise sıralamada sonuncu olarak belirlendi.

İl il yapılan sıralamada Yozgat'ın IQ ortalaması 98.05 olarak kaydedildi, bu durum Yozgat'ı Türkiye genelinde 63. sıraya yerleştirdi. Öte yandan, komşu iller arasında en yüksek zeka ortalamasına sahip olan Kırşehir, genel sıralamada birinci sıraya yerleşti.

YOZGAT VE ÇEVRE İLLERİN ZEKA ORTALAMALARI VE TÜRKİYE SIRALAMALARI:

23 sırada bulunan Kırşehir’in IQ ortalaması 101.74,

25 sırada bulunan Kayseri’nin IQ ortalaması 101.42,

29 sırada bulunan Çorum’un IQ ortalaması 100.95,

34 sırada bulunan Kırıkkale’nin IQ ortalaması 100.46,

41 sırada bulunan Sivas’ın IQ ortalaması 100.09,

43 sırada bulunan Nevşehir’in IQ ortalaması 100.01,

54 sırada bulunan Tokat’ın IQ ortalaması 99.10,

63 sırada bulunan Yozgat’ın IQ ortalaması 98.05,

72 sırada bulunan Amasya’nın IQ ortalaması 96.88.