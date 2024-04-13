Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediye binasının girişinde yer alan tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'ni ekletti.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, mazbatasını teslim aldıktan sonra ilk iş olarak belediye binasının girişinde yer alan tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'ni ekletti.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Başkan Coşar, “Türkiye Cumhuriyeti; hepimizin ortak çatısı, hepimizin ortak paydası, hepimizin ortak evi ve kimliğidir. Böylesine hassas ve önemli bir konu üzerinden siyaset yapılmasını ve tarafların talebine istinaden yapılmış gibi algı oluşturulmaya çalışılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.