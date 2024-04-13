Türkiye'nin sakinlik ve huzur arayanlar için vazgeçilmez adresleri açıklandı. Az nüfuslu olmalarının yanı sıra dingin atmosferleriyle öne çıkan bu şehirler, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.
İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri:
İzmir Seferihisar
İzmir Foça
Muğla Akyaka
Muğla Köyceğiz
Isparta Yalvaç
Isparta Eğirdir
Bolu Göynük
Bolu Mudurnu
Bitlis Ahlat
Malatya Arapgir
Antalya Finike
Sinop Gerze
Çanakkale Gökçeada
Ankara Güdül
Şanlıurfa Halfeti
Bursa İznik
Erzincan Kemaliye
Ordu Perşembe
Artvin Şavşat
Erzurum Uzundere
Kırklareli Vize
Aydın Yenipazar
Daday, Kastamonu
Eflani, Karabük
Güzelyurt, Aksaray
Yakakent, Samsun
Bayramiç, Çanakkale
Sivrihisar, Eskişehir
Şarköy, Tekirdağ
Osmaneli, Bilecik
Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan şehrimiz bu kez de sakin şehirler kervanına katıldı.
Türkiye'nin Miraslı Şehri:
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Karabük Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler (Cittaslow) arasına dahil edildi. Safranbolu Belediyesi'nin sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yaptığı çalışmaların meyvesi olarak, Safranbolu'ya Uluslararası Cittaslow Komitesi'nden katılım belgesi verildi. Belge, Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Kemal Akgün tarafından teslim alındı.
Yozgat'ın listede adının bulunmaması dikkat çekti.