Türkiye'nin sakinlik ve huzur arayanlar için vazgeçilmez adresleri açıklandı. Az nüfuslu olmalarının yanı sıra dingin atmosferleriyle öne çıkan bu şehirler, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri:

İzmir Seferihisar

İzmir Foça

Muğla Akyaka

Muğla Köyceğiz

Isparta Yalvaç

Isparta Eğirdir

Bolu Göynük

Bolu Mudurnu

Bitlis Ahlat

Malatya Arapgir

Antalya Finike

Sinop Gerze

Çanakkale Gökçeada

Ankara Güdül

Şanlıurfa Halfeti

Bursa İznik

Erzincan Kemaliye

Ordu Perşembe

Artvin Şavşat

Erzurum Uzundere

Kırklareli Vize

Aydın Yenipazar

Daday, Kastamonu

Eflani, Karabük

Güzelyurt, Aksaray

Yakakent, Samsun

Bayramiç, Çanakkale

Sivrihisar, Eskişehir

Şarköy, Tekirdağ

Osmaneli, Bilecik

Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan şehrimiz bu kez de sakin şehirler kervanına katıldı.

Türkiye'nin Miraslı Şehri:

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Karabük Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler (Cittaslow) arasına dahil edildi. Safranbolu Belediyesi'nin sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yaptığı çalışmaların meyvesi olarak, Safranbolu'ya Uluslararası Cittaslow Komitesi'nden katılım belgesi verildi. Belge, Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Kemal Akgün tarafından teslim alındı.

Yozgat'ın listede adının bulunmaması dikkat çekti.