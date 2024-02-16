Yerköy, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla yeni bir gençlik merkeziyle tanışmaya hazırlanıyor.

Yerköy Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılmasını teşvik ederek kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Müzik atölyesi, el sanatları atölyesi, resim atölyesi, bilişim ve kodlama atölyesi gibi çeşitli çalışma alanlarıyla birlikte, merkezde gençlerin ders çalışabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri bir kütüphane de bulunacak. Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri bir ortam sunacak olan merkez, aynı zamanda gençlerin proje ve fikirlerini hayata geçirmelerine de olanak tanıyacak. Yerköy Gençlik Merkezi, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri gibi etkinlikler düzenleyerek gençlerin sosyal beceriler kazanmalarını ve paylaşımlarda bulunmalarını sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik imkanlarını gençlere ulaştırmada önemli bir role sahip olacak olan Yerköy Gençlik Merkezi, gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine destek olacak” ifadelerine yer verildi.