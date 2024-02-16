Kırşehir'de Çevre Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen duyuruyla birlikte çok sayıda TOKİ arsası satışa sunuluyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek olan bu satışlarda yüzde 25 peşinat ödeme ve 24 aylık vadeli seçenekler sunulacak. İlgili bakanlık, Boztepe, Merkez ve Mucur bölgelerinde bulunan toplam 34 arsayı satışa çıkararak, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacağını belirtti.

Satışlar, 29 Şubat'ta Çukurambar Holiday Inn Hotel ve Halkalı Toki İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek olan açık artırmada yapılacak. Çevrim içi katılım sağlamak isteyen vatandaşlar için kayıt işlemleri en geç 26 Şubat saat 10:30'a kadar tamamlanmalıdır.

Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulan arsalar için büyük bir ilginin olması bekleniyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 212 608 15 00 / 0 312 410 7675 numaralı telefonları kullanarak bilgi edinebilirler.