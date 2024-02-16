BAL'da mücadele eden Yozgat Bozokspor ile Kangal Termikspor, karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig 11. hafta maçları 18 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak. Lider Yozgat Bozokspor evinde Kangal Termikspor’u konuk edecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Yozgat Bozokspor-Kangal Termikspor maçını Samet Yağçı yönetecek.

13. haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor-Develigücü SK: Cihad Sizer

Malatyaspor-Murat 2020 Genç Spor: Güney Güneylioğlu

Dersimspor-Rüstempaşaspor: Hanifi Özdoğan

Yozgat Bozokspor-Kangal Termikspor: Samet Yağçı