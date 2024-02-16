Hastane hekim kadrosuna katılan Çocuk Endokrinoloji Hekimi Uz. Dr. Uğur Berber, “Çocuklarda görülen büyüme ve gelişim sorunları, diyabet, erken ergenlik, tiroid hastalıkları, cinsiyet gelişim bozuklukları, obezite, kemik metabolizması bozuklukları ve diğer endokrin sistemle ilgili rahatsızlıkları teşhis ve tedavi etmektedir” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yozgat ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini her geçen gün arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Başhekim Kozan, “Çocuk Endokrinoloji bölümü çok geniş kapsamlı bir dal. Günümüzde en yaygın olan hastalık diyabet hastalığı oldu. Özellikle hastada diyabet öyküsünün olması, çok su içme ve çok idrar yapma gibi durumlar varsa hastada yüksek kan şekerine bakılması gerekir. Aileler bu konuda bilinçli olmalıdır. Onun haricinde çocuklar için geç başvurulduğunda koma halinde karşımıza gelebiliyor. Bu durumda da çocuklarda hayati risk taşımaktadır. Hastanemizde hasta kabulüne başlayan Hekimimizle birlikte belirttiğimiz hastalıkların teşhis ve tedavisini kolaylıkla yapacağız” dedi.

Kozan, daha sonra “Çocuk Endokrinoloji Hekimi Uz. Dr. Uğur Berber poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. Hekimimize çalışmalarında başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.