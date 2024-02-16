Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 13 şahsa işlem yapılırken çok sayıda silah, mermi, bir miktar uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 8 Şubat ile 15 Şubat tarihleri arasında 6 farklı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyondalar 13 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 46 adet tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği kartuşu, 22 adet boşkovan, 4 adet bıçak, 1,4 gram esrar, 40 adet sikke, 1 adet hassas terazi ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.